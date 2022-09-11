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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'dan kısa kısa

AA

Samsun'dan kısa kısa

SAMSUN (AA) - Canik Belediyesi yeni eğitim öğretim yılı öncesi öğrencilere ve okullara destek verdi.

Canik Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni eğitim öğretim yılı öncesi ilçede saha taraması yapılarak belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye desteği yapıldı.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yeni eğitim öğretim yılı öncesi öğrencilere ve okullara yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Sandıkçı, "Belediyemiz Sosyal Yardım birimi tarafından saha taraması yapılarak belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerimizde, okullarına devam eden yavrularımıza kırtasiye desteği sağladık. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ekiplerimizle okullarımızda hummalı bir çalışma gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz için okullarımızda temizlik ve çevre düzenlemesi çalışmalarımızı tamamladık." ifadelerini kullandı.

- Havza

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu"nda şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top, Samsun'un Havza ilçesinde dualarla anıldı.

Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top için, ailesi tarafından şahadetinin ikinci yıl dönümünde Değirmenüstü Mahallesi'ndeki baba ocağında mevlit okutuldu. Mevlit sonunda Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top ve tüm şehitler için dua edildi.

Kaymakamı Cengiz Nayman da şehit aileleri için her zaman göreve hazır olduklarını belirtti.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise şehitlerin emanetleri için her zaman kapılarının açık olduğunu dile getirdi.

Mevlit programına, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, AK Parti İlçe Bakanı Kadir Kayan, CHP İlçe Başkanı Halil Alkan ve çok sayıda davetli katıldı.

- Çarşamba

Çarşamba Belediyesi, öğrencilere kırtasiye, hazırlık kursu, kaynak kitap ve yol ücreti desteği sağlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni eğitim öğretim yılı öncesi öğrencilere kırtasiye yardımı ve servisle giden öğrencilere ücret desteği, üniversiteye hazırlanan gençlere TYT-AYT kursları açarak yardımcı kaynak desteği, üniversiteyi kazanan gençlere de yol ücreti desteği sağlanıyor.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, hayata geçirdikleri internet destek kartı projesi ile gençlere 2 GB internet kartı desteği de verdiklerini belirtti.

Eğitime desteğin geleceğe destek olduğunu ifade eden Doğan, İnternete erişimin oldukça önemli olduğu günümüzde genç kardeşlerimize 2 GB'lık internet destek kartı veriyoruz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite sınavına girecek gençlerimiz için hazırlık kursları yapıyoruz. Halk Eğitim Merkezimiz iş birliği ile lise mezunu gençlerimize yönelik açmış olduğumuz TYT-AYT kursları ile gençlerimizin sınava hazırlık süreçlerinde yanlarında olmayı sürdürüyor, yardımcı kaynak desteğinde bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğan, ilçedeki okullarda yenileme çalışmalarının yapıldığını ve çocukların tam donanımlı okullarda eğitimlerine devam edeceklerini aktardı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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