Samsun'dan kısa kısa

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'dan kısa kısa

AA

Samsun'dan kısa kısa

SAMSUN (AA) - Kavak ilçesinde yeni eğitim-öğretim yılı başladı.

Merkez Atatürk İlkokulu bahçesinde düzenlenen programda konuşan Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kavak Kaymakamı Faruk Atar, tüm öğrencilere başarılar dileyerek her zaman eğitimin yanında olduklarını belirtti.

Törene, daire amirleri, ilçe milli eğitim şube müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Üç aylık yaz tatilinin ardından Kavak'ta 18 okulda 3 bin 451 öğrenci dersbaşı yaptı.

- Havza

Havza ilçesinde 2022-2023 eğitim-öğretim yılında 6 bin 255 öğrenci dersbaşı yaptı.

Okul öncesi ve birinci sınıflar için uyum eğitimi geçen hafta tamamlamasının ardından yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde 478 okul öncesi, 1756 ilk, 1734 ortaokul ve 2287 lise öğrencisi olmak üzere 6 bin 255 öğrenci ile 582 öğretmen ilk derslerine başladı.

Eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında 56 bin 786 adet ders kitabı ile 39 bin 540 adet yardımcı kaynak ücretsiz olarak öğrencilere ulaştırıldı.

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam 25 Mayıs İlkokulu ve 100. Yıl İlkokulu'nu ziyaret ederek birinci sınıfların heyecanına ortak oldular.

Kaymakam Nayman ve Başkan Özdemir daha sonra 1. sınıfları ziyarete ederek öğrencilerle sohbet ettiler ve Havza Belediyesi tarafından yaptırılan kalemleri öğrencilere dağıttılar.

Havza Fen Lisesi'nde düzenlenen programda ise saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Okul Müdürü Şevket Sezer tüm öğrencilere başarılar diledi.

Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, törende yaptığı konuşmada, yeni bir eğitim ve öğretim dönemine başlamanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de üniversiteyi kazanan öğrencileri tebrik etti.

Programın sonunda okul bahçesinde Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ve öğrenciler tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılı başlangıcı anısına fidan dikimi gerçekleştirildi.

- Havza'da kan bağışı kampanyası

Havza Kaymakamlığınca kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Havza Belediyesi ve Türk Kızılay İlçe Koordinatörlüğü işbirliği ile Türk Kızılay tarafından yürütülecek kampanya kapsamında kan bağış otobüsü Mehmetçik Meydanı'na konuşlandırıldı.

Kaymakam Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.

Kaymakam Nayman toplumda kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak ve Türk Kızılay tarafından yürütülen Güvenli Kan Temini Projesi'ne destek olmak amacı ile kan bağışı kampanyası düzenlediklerini belirterek, herkesi kampanyaya destek vermeye davet etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaza kurşunuyla hayatını kaybeden polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kaza kurşunuyla hayatını kaybeden polis memuru, son ...
Samsun'da sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da sahte içki operasyonunda bir şüpheli ...
Samsun ve Kastamonu'da okul çevrelerinde denetim yapıldı
YEREL HABERLER Samsun ve Kastamonu'da okul çevrelerinde denetim ...
İstanbul'da silahın kazayla patlaması sonucu vefat eden polis, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER İstanbul'da silahın kazayla patlaması sonucu vefat ...
Samsun'da eniştesini bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da eniştesini bıçakla yaralayan şüpheli ...
"Nebiyan Doğa Festivali" sona erdi
YEREL HABERLER "Nebiyan Doğa Festivali" sona erdi
Samsun'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Samsun'dan kısa kısa
Samsun'da zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da zincirleme trafik kazasında bir kişi ...
Samsun'da atık ahşaplar kuş evlerine dönüştü
YEREL HABERLER Samsun'da atık ahşaplar kuş evlerine dönüştü
Samsun'da düzenlenen "Nebiyan Doğa Festivali" başladı
YEREL HABERLER Samsun'da düzenlenen "Nebiyan Doğa Festivali" başladı
Terme Öğretmenevi yemekhanesi hizmete açıldı
YEREL HABERLER Terme Öğretmenevi yemekhanesi hizmete açıldı
Samsun'un Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarladan satılıyor
YEREL HABERLER Samsun'un Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarladan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.