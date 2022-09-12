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Samsun Büyükşehir Belediyesi Atlı Spor Tesisleri'ne 8 ayda 37 bin ziyaretçi

AA

Samsun Büyükşehir Belediyesi Atlı Spor Tesisleri'ne 8 ayda 37 bin ziyaretçi

SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Atlı Spor Tesisleri, yılın ilk 8 ayında 37 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, tesis kahvaltılarını deniz manzaralı kafeteryada yapmak isteyen ailelere doğanın dinlendirici atmosferinde atlarla keyifli zaman geçirme imkanı sunarken çocuklara ise at binme imkanı sağlıyor.

Zihinsel ve bedensel engelli çocuk ve yetişkinlerin duygusal devinimlerini ve dikkatlerini geliştirerek, duruş, denge ve kas yapılarını güçlendirmelerine yardımcı olmak amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi, Atlı Spor Tesisleri'ndeki "Hipoterapi" etkinliklerine devam ediyor. 55 bin dönüm alan üzerine kurulan tesiste, İngiliz, Arap, İran, Amerikan, Avusturya ve Hollanda cinsi toplam 28 at bulunuyor. Tesis, pazartesi hariç haftanın her günü ziyaret edilebiliyor.

Uluslararası standartlara sahip kapalı manej, ısınma maneji, lonj maneji, müsabaka maneji, doğal yaşama uygun ahırları, modern kafeteryası ve çocuk oyun parkı bulunan binicilik tesisi, atlı sporlara ilgi duyan Samsun ve çevre illerden gelen ziyaretçileri ağırlıyor. Ahırlarda atlara dokunarak onlarla iletişim kuran çocuklar, uzmanlardan eğitim alarak seyisler eşliğinde ata binme deneyimi yaşıyor. Tesiste misafirlere binicilik lisansı imkanı da sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yeni yatırımlarla ziyaretçi sayısında önemli oranda artış yaşandığını ifade etti. Demir, şunları kaydetti:

"Atlı Spor Tesisleri deniz manzarası, doğal ortamı ve sakinliğiyle kentte en çok ilgiyi gören yerlerden biri oldu. Samsun'a her konuda en iyi hizmeti sunma gayretindeyiz. Ziyaret edenler, tesisimize hayran kalıyor. Ocak ile Ağustos ayı arasında 37 bin vatandaşımızı misafir ettik. 10 bin kişi ise atlarımıza binip onlarla vakit geçirdi. Her ay ortalama 120 kişiye binicilik eğitimi vererek lisanslı sporcu yetiştiriyoruz. At binmek muhteşem bir duygu. Atlara dokunmayan hiçbir çocuğumuz ve gencimizin kalmaması için binicilik deneyimi yaşatıyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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