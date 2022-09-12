Samsun'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın otomobille çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Çarşamba-Ayvacık kara yolunda Ç.A. idaresindeki 41 FR 777 plakalı otomobil ile Ü.Ç. idaresindeki 55 AGZ 939 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Hafif ticari araç çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü Ç.A. ile otomobilde bulunan D.A. ve D.C.A yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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