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Hamsi yağından renkli sabun üretiyorlar

AA

Hamsi yağından renkli sabun üretiyorlar

SAMSUN (AA) - VEYSEL ALTUN - Samsun'un sahil ilçesi Alaçam'da yaşayan Bahar ve Gürhan Batı çifti, evlerinin terasında hamsi yağından renkli sabunlar üretiyor.

Arıcılıkla uğraşan ve hobi olarak başladıkları sabun yapımını ilerleten çift, tamamen geleneksel ve doğal tekniklerle 13 çeşit sabun yapıyor. Çiftin yaptığı sabunlar arasında en çok merak edilen ise hamsi yağından ürettikleri sabunlar oluyor.

Bahar ve Gürhan Batı çifti, hamsi avcılığının yoğun yapıldığı Karadeniz Bölgesi'nde hamsi yağı bulmakta zorluk çekmiyor. Çiftin, hamsi yağı ve hamsi unu fabrikalarının bulunduğu Alaçam ve Yakakent ilçelerinden temin ettiği yağ ile ürettikleri sabun, oldukça talep görüyor.

- Hamsi yağlı sabunla ödül kazandılar

Bahar Batı, AA muhabirine, asıl işlerinin arıcılık olduğunu, hobi olarak başladıkları sabun yapımında zamanla kendilerini geliştirdiklerini söyledi.

Hamsi yağlı sabunla Atakum Belediyesinin düzenlediği Samsun'a özel hediyelik eşya yarışmasında mansiyon ödülü aldığını belirten Batı, "Hamsi yağlı sabunu ilk duyanlar önce hamsi kokusu olduğu için 'Öyle sabun olur mu?' diyor. 'Hamsi yağlı ama kokmuyor, hamsi kokmasını isterdim.' diyenler de oluyor." ifadelerini kullandı.

Sabunların rahat kuruyabilmesi için evlerinin terasında üretim yaptıklarını aktaran Batı, "Sabunlarımızın yapımında yüzde 70 hakiki zeytinyağı kullanıyoruz. Diğer kalanı da üreteceğimiz sabunun aromasına bağlı olarak değişiyor. Hamsi yağlı sabunun yanında keçi sütlü, lavantalı, kabak lifli, pirinç kepekli, bıttım ve sarı kantaronlu sabunlar da üretiyoruz." dedi.

Gürhan Batı ise lavanta balı üretebilmek için lavanta bahçesi oluşturduklarını, sabun yapmaya da lavanta üretiminden sonra başladıklarını anlattı.

Yetiştirdikleri lavantanın yağının, balından daha değerli olduğunu öğrendiklerini söyleyen Batı, "Arkadaşlar, 'Bunu kendin değerlendir, ham madde olarak satma.' dediler. Lavanta sabunu, lavanta yağı, lavanta kolonyası gibi değişik örnekler verdiler. Bizim de daha kolayımıza sabun geldi. Birkaç denemeden sonra sabun yapmayı başardık. Lavanta sabunu ile başladık, şu an 13 çeşit sabun yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Yöresel ürünlerin sabunlarını üretmek istediler

Gezdikleri yerlerde hep yörede üretilen ürünlerin satıldığını gördüklerini belirten Batı, "Giresun'a gittiğimde çay dondurması olduğunu söylediler. Çayın dondurması mı olur, dedim. Bizim bölgemiz, ülkede hamsi unu ve hamsi yağı üretilen en yoğun bölge. Sonra hamsi yağı temin ettim ve bunun sabununu yapma denemelerine başladım." dedi.

- "İnsanlar önce ön yargılı bakıyorlar"

Hamsi yağlı sabunların hamsi kokmadığını belirten Batı, şunları kaydetti:

"Hamsi yağının bir kokusu var. Bunu bastırdık bir şekilde, ortaya çok güzel bir ürün çıktı. Balık yağı biliyorsunuz insan cildine, insan saçına faydalı. Haricen de kullanılıyor, dahilen de kullanılıyor. Geri dönüşleri de çok güzel. Şu anda en çok satılan ürünlerimizden bir tanesi. İnsanlar önce ön yargılı bakıyorlar. Hamsinin yağı çok pis kokar diyorlar fakat denediklerinde geri dönüşleri çok iyi oluyor."

Gürhan Batı, müşterilerin kendilerine sosyal medya hesapları üzerinden ulaştığını, Türkiye'nin her yerinden müşterileri olduğunu sözlerine ekledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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