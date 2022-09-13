Bandırma'nın kurtuluşunun 100. yılı için Türk bayrağı Samsun'dan bisikletle yola çıkarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bandırma'nın kurtuluşunun 100. yılı için Türk bayrağı Samsun'dan bisikletle yola çıkarıldı

AA

Bandırma'nın kurtuluşunun 100. yılı için Türk bayrağı Samsun'dan bisikletle yola çıkarıldı

SAMSUN (AA) - Milli Mücadele'nin başladığı Samsun'dan, son kurşunun atıldığı Balıkesir'in Bandırma ilçesine bisikletle taşınacak bayrak yola çıkarıldı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) tarafından, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla "İlk Adımdan Son Kurşuna Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu" etkinliği düzenlendi.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde, Milli Mücadele'yi başlatmak için İstanbul'dan yola çıkan Mustafa Kemal Atatürk'ü ve 18 silah arkadaşını 19 Mayıs 1919'da kente getiren Bandırma Vapuru'nun birebir replikası olan Bandırma Vapuru Müzesi'nin önünde 100 metrekarelik Türk bayrağı açıldı.

Bandırma Vapuru ve dev Türk bayrağı dron ile görüntülendi.

Bayrak, Bandırma ilçesine götürülmek üzere milli bisikletçi Levent Atıl'a teslim edildi.

OMÜ adına bayrağı Atıl'a teslim eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim Alışır, AA muhabirine, Bandırma'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında bayrak törenini Samsun'dan başlattıklarını söyledi.

Alışır, "Milli Mücadele'mizin ilk adımı Samsun'dan atıldı, Kurtuluş Savaşı'nın son kurşunu da Bandırma'dan atıldı. Samsun'dan Bandırma'ya bu anlamlı yolculukla aslında başta Büyük Önder Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi minnetle, şükranla, hürmetle anıyoruz. Rengini şehitlerimizin kanından alan bayrağımızı arkadaşlarımıza teslim ettik. Bu yolculuk esnasında yolları açık olsun." diye konuştu.

Milli bisikletçi Atıl ise teslim aldığı bayrağı 5 günlük yolcukla ilçeye götüreceğini ifade etti.

Günde ortalama 850 kilometre pedal çevireceğini dile getiren Atıl, "Bir aksilik olmadığı sürece 17 Eylül'de bayrağı törenle teslim edeceğim. Güzergahta bana araç eşlik edecek, lojistik, güvenlik ve konaklama yardımı açısından. Her gün yaklaşık 6 saatlik sürüşlerim olacak. Beşinci günün sonunda da Bandırma'ya varmış olacağız." dedi.

BANÜ Bisiklet Topluluğu tarafından ilçe girişinde karşılanacak bayrak, üniversitenin merkez yerleşkesinde açıldıktan sonra 100 bisikletçi eşliğinde Son Kurşun Anıtı'na götürülecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da suç örgütü operasyonunda 2 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da suç örgütü operasyonunda 2 zanlı yakalandı
GÜNCELLEME - Samsun'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Samsun'da akrabalar arasında çıkan ...
Çarşamba'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
YEREL HABERLER Çarşamba'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi ...
Hamsi yağından renkli sabun üretiyorlar
YEREL HABERLER Hamsi yağından renkli sabun üretiyorlar
Samsun'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü
YEREL HABERLER Samsun'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 ...
Samsun'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi ...
Samsunspor'da Bayram Bektaş ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Samsunspor'da Bayram Bektaş ile yollar ayrıldı
Samsun Büyükşehir Belediyesi Atlı Spor Tesisleri'ne 8 ayda 37 bin ziyaretçi
YEREL HABERLER Samsun Büyükşehir Belediyesi Atlı Spor Tesisleri'ne 8 ...
Samsun'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Samsun'dan kısa kısa
Kaza kurşunuyla hayatını kaybeden polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kaza kurşunuyla hayatını kaybeden polis memuru, son ...
Samsun'da sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da sahte içki operasyonunda bir şüpheli ...
Samsun ve Kastamonu'da okul çevrelerinde denetim yapıldı
YEREL HABERLER Samsun ve Kastamonu'da okul çevrelerinde denetim ...
İstanbul'da silahın kazayla patlaması sonucu vefat eden polis, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER İstanbul'da silahın kazayla patlaması sonucu vefat ...
GÜNCELLEME - Samsun'da eniştesini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Samsun'da eniştesini bıçakla yaralayan ...
Samsun'da eniştesini bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da eniştesini bıçakla yaralayan şüpheli ...
"Nebiyan Doğa Festivali" sona erdi
YEREL HABERLER "Nebiyan Doğa Festivali" sona erdi
Samsun'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Samsun'dan kısa kısa
Samsun'da zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da zincirleme trafik kazasında bir kişi ...
Samsun'da atık ahşaplar kuş evlerine dönüştü
YEREL HABERLER Samsun'da atık ahşaplar kuş evlerine dönüştü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.