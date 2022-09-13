Samsun'da jandarma okul servislerini denetledi

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SAMSUN (AA) - Samsun'da, jandarma trafik timleri okul servislerini denetledi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi timleri kent genelinde sorumluluk alanında faaliyet gösteren tüm okul servis aracı şoförlerine yönelik çalışma yürüttü.

Trafik timleri, kontrollerde çocukların güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri ve emniyet kemeri takmalarının önemini anlattı.

Sürücülere ise okul servis araçları ile Milli Eğitim Bakanlığı taşıma yoluyla eğitime erişim yönetmeliği konularında eğitim verdi.

Eğitim öğretim yılı sonuna kadar denetim ve eğitim faaliyetlerine aralıksız olarak devam edileceği bildirildi.

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