Havza'da düzenlenen kampanyada 215 ünite kan bağışı toplandı

SAMSUN (AA) - Havza'da sona eren kan bağışı kampanyasında 215 ünite kan bağışı toplandığı bildirildi.

Havza Kaymakamlığı tarafından Havza Belediyesi ve Türk Kızılay İlçe Koordinatörlüğü iş birliğiyle, Güvenli Kan Temini Projesi kapsamında yürütülen çalışmalara destek olmak amacıyla düzenlenen ve 4 gün süren kan bağışı kampanyası sona erdi.

Kampanya kapsamında Mehmetçik Meydanı'nda konuşlandırılan kan bağış otobüsünde gönüllü bağışçılarından 215 ünite kan bağışı alındı.

Kaymakam Cengiz Nayman, kampanyaya destek veren Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Kızılay İlçe Koordinatörlüğüne teşekkür ederek, "Ayrıca kan bağışında bulunarak hayat kurtaran tüm halkımıza da teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki zaman zarfında daha geniş kapsamlı kan bağışı kampanyası düzenleyeceğiz. Bu vesile ile bir kez daha sağlık durumu iyi olan tüm halkımızı kan vermeye davet ediyorum." dedi.





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