Havza'da İlköğretim Haftası kutlandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Mehmetçik Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Daha sonra İlköğretim Haftası dolayısıyla Merkez İlkokulu bahçesinde program gerçekleştirildi.

Okul müdürü Necip Pepeç, burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sahnelendi, şiirler okundu. Programda 4. sınıf öğrencileri, 1. sınıf öğrencilerine "hoş geldin çiçeği" verdi, katılımcılar öğrencilerle balon uçurdu.

Programın sonunda Kaymakam Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilere Havza Belediyesi tarafından yaptırılan kalemler hediye edildi.

Programa Havza Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Kurt da katıldı.

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