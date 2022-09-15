Samsun'da yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde gözaltına alınan biri firari hükümlü 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet tramvay durağında tramvayların manyetik algılama cihazı ile kablolarının çalındığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Ekipler, eşkalini belirledikleri G.K'yi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir kafede yakaladı. G.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Tekkeköy Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri de "Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan ve motosiklet hırsızlığı suçundan aranan C.İ'yi Kirazlık Mahallesi Karayemiş Sokak'ta gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.İ, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.





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