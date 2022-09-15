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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

AA

Samsun'da yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde gözaltına alınan biri firari hükümlü 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet tramvay durağında tramvayların manyetik algılama cihazı ile kablolarının çalındığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Ekipler, eşkalini belirledikleri G.K'yi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir kafede yakaladı. G.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Tekkeköy Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri de "Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan ve motosiklet hırsızlığı suçundan aranan C.İ'yi Kirazlık Mahallesi Karayemiş Sokak'ta gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.İ, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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