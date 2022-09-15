Çarşamba'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.



Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve KOM Şube ekiplerince düzenlenen operasyonda Boyacılı Mahallesi'nde Y.D'nin (43) evinde arama yapıldı.



Aramada 465 gram kubar esrar bulundu, Y.D. gözaltına alındı.





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