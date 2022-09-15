Çarşamba'da Koray Avcı konseri düzenlenecek

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SAMSUN (AA) - Çarşamba Belediyesince düzenlenecek Akülü Araç Teslim Gecesi'nde Koray Avcı konseri de gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Çarşamba'da biriz, birlikte güçlüyüz" sloganıyla düzenlenen Akülü Araç Teslim Gecesi ve Koray Avcı konseri, 18 Eylül Pazar akşamı saat 19.00'da Abdullah Paşa Meydanı'nda yapılacak.



Gecede hem akülü engelli araçları sahiplerine ulaşacak hem de Koray Avcı'nın yanı sıra Dj Onur Paskap ve Samsunlu müzisyen Atakan Karadeniz sahne alacak.

Çarşamba Belediyesi, aynı zamanda konsere gelen 5 kişiye sosyal medya üzerinden yapılan çekilişle Koray Avcı imzalı geceye özel yaptırdığı tişört hediye edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba'da sosyal yardım bilincinin oldukça yüksek olduğunu belirterek, "Hollandalı iş insanı Ron Gezelle'nin bağışladığı 88 akülü aracı 88 kardeşimize teslim edeceğiz. Çarşamba'mızda hemşehrilerimizle gerçekten büyük bir aileyiz. İlçemiz doğasıyla, tabiatıyla, tarihi ve kültürüyle olduğu kadar sevecen, yardımsever insanıyla da kendine has." ifadelerini kullandı.





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