İl Jandarma Komutanlığı traktör kazalarıyla ilgili vatandaşları bilgilendiriyor

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun İl Jandarma Komutanlığı, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından organize edilen 7. Samsun Tarım Fuarı'nda traktör kazalarıyla ilgili vatandaşları bilgilendiriyor.

İl Jandarma Komutanlığınca fuarda açılan stantta, tarımla ilgilenen vatandaşların traktörlerinin römorklarına reflektör takılması, yanıp sönen flaşörlü sarı ışıkların özellikle gece kullanılması yönünde vatandaşlara broşür verilerek bilgilendirme yapılıyor.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, son 5 yıl içinde meydana gelen ölümlü trafik kazalarının yüzde 27'sine tarım araçlarının karıştığı belirtildi.

Trafik Şube Müdürlüğünce tarım araçlarının karışmış olduğu kazaları en aza indirmek maksadıyla 7. Samsun Tarım Fuarı'nda vatandaşların bilgilendirildiği aktarılan açıklamada, kaza esnasında hayati öneme sahip örnek ROPS demiri (koruma çerçevesi) ve seyir esnasında görünürlüğü artıran reflektör ile sarı çakar lamba gibi malzemelerin sergilendiği stantta vatandaşlara bilgi sunulduğu kaydedildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.