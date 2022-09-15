İl Jandarma Komutanlığı kadına şiddetin önlenmesine ilişkin vatandaşlara bilgi verdi

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SAMSUN (AA) - Samsun İl Jandarma Komutanlığı, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından organize edilen 7. Samsun Tarım Fuarı'nda vatandaşlara kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, fuarda açtığı stantta vatandaşlara, "KadınaElKalkmaz" sloganıyla broşür dağıttı, bilgi verdi.

Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında tanıtım yapan ekipler, uygulamanın akıllı telefonlarına kurmaları için kadınları bilgilendirdi.









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