Samsun'da kaçak ve sahte içki operasyonunda yakalanan 5 şüpheli adliyeye çıkarıldı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen kaçak ve sahte içki operasyonunda yakalanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye götürüldü.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde 81 il emniyet müdürlüğünün katılımıyla gerçekleştirilen "Zincir" isimli kaçak ve sahte içki operasyonu kapsamında Samsun KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma gerçekleştirilmiş, 15 Eylül'de İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerindeki adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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