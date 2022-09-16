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Samsun merkezli hırsızlık operasyonunda 18 zanlı yakalandı

AA

Samsun merkezli hırsızlık operasyonunda 18 zanlı yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 18 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Bürosu ekipleri, kentte kilitli olmayan ikametlerin kapılarını "dil düşürme" yöntemiyle açarak hırsızlık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelileri tespit eden ekipler, Samsun, Kırıkkale ve Kayseri'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde arama yapan ekipler, çok sayıda çalıntı ziynet eşyası ile para ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 18 zanlı, emniyete götürüldü.

Şüphelilerden birinin 41 yıl, birinin de 19 yıl hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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