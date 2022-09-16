Samsun'da yangın çıkan biçerdöver kullanılamaz hale geldi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde biçerdöverde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, E.F.Ş'nin kullandığı biçerdöver, Bayram Mahallesi'ndeki tarlada kullanıldığı sırada bir anda alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangın sonucu biçerdöver kullanılamaz hale geldi.

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