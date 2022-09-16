Havza Müftülüğü gazilerle şehit yakınları için program düzenledi

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SAMSUN (AA) - Havza Müftülüğünce 19 Eylül Gaziler günü dolayısıyla gazi ve şehit yakınları için program gerçekleştirildi.

İlçedeki bir tesiste düzenlenen programda, Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, gaziler ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi.

Nayman, gaziler ve şehit yakınları için yapılacak her şeyin yetersiz kalacağını vurgulayarak, "Devletimizin ve ülkemizin bölünmez bütünlüğü, milletimizin refah ve huzur içinde yaşaması için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyor, şükranlarımı sunuyorum. Yine aynı mücadelede görev yapan kahraman gazilerimize aileleriyle uzun ömür ve mutluluklar diliyorum." dedi.

Özdemir de Belediye olarak tüm imkanlarıyla gazi ve şehit ailelerinin yanlarında olduklarını dile getirerek, "Sizlere kapımız her zaman açık. Sizler bizlere devletin emanetisiniz. Tüm şehitlerimize ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler dilerim." diye konuştu.

Havza Müftüsü Mehmet Nurlu ise davetlerine icabet edip kendilerini onurlandıran gazilerle şehit yakınlarına teşekkür etti.





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