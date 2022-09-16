Kadın sürücü hem tır kullanıyor hem ağır yükleri indiriyor

SAMSUN (AA) - FATİH MEHMET KÜRKÇÜ/HÜLYA TURAN - Amasya'da beyaz eşya dağıtımı yapan firmada çalışan iki çocuk annesi kadın sürücü Feyzan Atlas, hem tır kullanıyor hem de ağır yükleri sırtlıyor.

Merzifon ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Feyzan Atlas, uzun yıllar farklı iş kollarında çalıştıktan sonra "hayalim" dediği tır sürücülüğüne geçtiğimiz yıl başladı.

E sınıfı ehliyetini alıp gerekli belgelerini tamamladıktan sonra nakliye firmasında işe başlayan Atlas, tır ya da kamyonete yüklediği ürünleri Türkiye'nin her yerine götürüyor.

Kadın sürücü, teslim noktalarında, buzdolabı, çamaşır, bulaşık makinesi gibi ağır yükleri sırtlayarak, araçtan indirilmesine de yardımcı oluyor.

Atlas'ın yeni hedefi ise Avrupa'da tır sürücülüğü yapmak.

İki çocuk annesi Feyzan Atlas, AA muhabirine, oğlunun inşaat mühendisi olduğunu, kızının fen lisesine gittiğini, çocuklarını büyütmek için yıllardır çalıştığını söyledi.

Tır sürücüsü olmanın hayali olduğunu ifade eden Atlas, 2000 yılından bu yana ehliyetli olduğunu şimdi her türlü aracı kullanabildiğini belirterek, "Kamyonetten tutun da 10 teker, 6 teker, 12 teker hepsini kullanabiliyoruz. En küçük araçlardan en büyük araçlara kadar hepsini kullanabiliyoruz." dedi.

- "Kadınlar bu işleri de yapabildiğini gösterdi"

Mesleğinde kadın olmanın zorluklarını yaşamadığını dile getiren Atlas, şöyle devam etti:

"Kadın veya erkek işi diye bir şey yok. Bence hiçbir işin zorluğu yok. Severek yaptığınız hiçbir işte zorluk çekmiyorsunuz. Bazen insanlar 'Ya bu iş yapılır mı, kadınlar bu işi yapar mı'? filan diyor. Kadınlar bu işleri de yapabildiğini gösterdi. Yük indirmek de hiç sorun olmuyor. İki arkadaş çalışıyoruz. Sıkıntı olmuyor. İşin formülünü bildikten sonra bunların bir ağırlığı yok."

- "İnsanın ekmeğini helal kazanması kadar güzel bir şey yok"

Ağır araç kullanırken kendini özgür ve mutlu hissettiğini anlatan Feyzan Atlas, "Mesleğimi çok seviyorum, bugüne kadar bir zorluğunu görmedim. Kışın belki olacak. Lastiğimiz de patlıyor. Sıkıntılar oluyor zaman zaman. Bizi görenlerden çok destek de görüyoruz. Yadırgayanlar da oluyor. Çok şaşkınlık yaşıyorlar. Tır sürücüsü meslektaşlarımızdan çok destek görüyoruz. İnsanın ekmeğini helal kazanması kadar güzel bir şey yok. Alın teriyle kazanarak, sevdiği mesleği yapmak kadar güzel bir şey yok." diye konuştu.

Büyük araç kullanırken insanın sorumluluğunun arttığını, ona göre kendini geliştirdiğini belirten Atlas, trafikte küçük araçların sürücülerinin yapacağı hatalardan daha çok korktuğunu aktardı.

Atlas, ağır tonajlı araç kullanan sürücülerin en çok dikkat etmesi gereken şeyin ise uykularını iyi almak olduğunu vurguladı.

Her zaman bakımlı olmaya özen gösterdiğini de dile getiren Atlas, "Ben bakımlı olmayı çok seviyorum. Bu işi yapıyoruz ama bakımlı da olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

- Firmada iki kadın şoför çalışıyor

Dağıtım şirketinin sahibi Ali Kaplan da şirketlerinde çalışan iki kadın şoförden memnun olduklarını, bugüne kadar hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını söyledi.

Kadın çalışanların da meslekte desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Kaplan, "Çok memnunum. Çok dikkatliler. İşlerini severek yapıyorlar. Yaptıkları iş zor. Şoförlük çok zor bir meslek ama teşekkür ederim çok güzel iş yapıyorlar. 'Ben bu işi yapmam' demiyorlar, her işin de üstesinden geliyorlar." diye konuştu.

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