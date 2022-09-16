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HAVELSAN insansız hava aracı BAHA'yı yeniden tasarladı

AA

HAVELSAN insansız hava aracı BAHA'yı yeniden tasarladı

SAMSUN (AA) - İLYAS GÜN - Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına ait bir kuruluş olan HAVELSAN AŞ, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda BAHA insansız hava aracını yeniden tasarladı.

HAVELSAN AR-GE ve Mühendislik Direktörü Mehmet Onur Özçelik, AA muhabirine, BAHA insansız hava aracının HAVELSAN'ın öz kaynaklarıyla başlattığı bir proje kapsamında üretilen insansız hava aracı olduğunu söyledi.

BAHA'nın HAVELSAN'ın önemli bir projesinin bileşeni olduğunu belirten Özçelik, "BAHA ilk ortaya çıkarken yerli ve milli otopilot yazılımımızı ve sürü algoritmalarımızı test etmek için kullanılan bir platformdu. Biz bu platform üzerinde algoritmalarımızı geliştirdik. Yapılan geliştirmelerin testlerini Silahlı Kuvvetlerimizin olduğu bölgelerde gerçekleştirmek istedik ve birçok alana gittik. Bunu yapmaktaki amacımız, öncelikle Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki ihtiyacını doğru tanımlamak, görmek ve yerinde test etmekti. Bununla birlikte bu test platformunun kendisini de geliştirmiş ve daha iyi hale getirmiş olduk." dedi.

Özçelik, BAHA üzerinde çalışmaları tamamladıklarını ifade ederek, "BAHA'yı güncelledik. Şu anda yeni bir tasarım olarak tamamen farklı özelliklere sahip bir platform ile uçuş testlerimizi gerçekleştiriyoruz. Çok yakın zamanda bu platformu denemek için sahalarda olacağız. BAHA sadece Silahlı Kuvvetlerimiz için tasarladığımız bir ürün değil. Bunun yanı sıra dost ve müttefik ülkeler için de ihraç etmek istediğimiz ürünlerimizden bir tanesidir. Bu kapsamda birçok ülkeye farklı etkinliklerde ürünümüzü tanıtıyor ve bununla ilgili test ve demo faaliyetlerinde bulunuyoruz. Anlaşma imzalamak için yoğun çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

- Çok uzaktan tespit ve teşhis yapabilecek

Yeni BAHA'nın birçok özelliği olduğunu vurgulayan Özçelik, şöyle devam etti:

"Bunlardan en önemlilerinden biri, aslında uçuş için uygun olmayan hava şartlarında artık uçabilecek olmasıdır. Bu kapsamda özellikle soğuk hava şartlarında, sızdırmazlık özelliği ile belirli yağmur ve yağış şartları altında uçuş yapabiliyor olacak. Bununla birlikte görüntüleme sistemi olarak kameraları çok daha gelişmiş, çok daha uzak mesafeden tespit ve teşhis yapabilecek özellikte elektro optik sistemleri olacak. Yine üzerinde sinyal karıştırma ortamında stabil şekilde uçabilmesini sağlayacak çözümler olacak. Bunları geliştirmek için sahada birçok test faaliyetinde bulunduk. Yeni prototipin üretimi bitti, şu an uçuş testlerinde, kullanıcı demo faaliyetlerimize başladık. Bu kapsamda yeni geliştirdiğimiz uçağımızı test ediyoruz, umarım çok daha iyi sonuçlar alarak Silahlı Kuvvetlerimize destek olacağız."

Yeni prototipin üretiminin bittiğini, uçuş testlerinin devam ettiğini anlatan Özçelik, "Önümüzdeki dönemde dijital birlik projesi ile kullanıma alınmasını öngörüyoruz. Dijital Birlik Projesi, insansız hava araçları, insansız kara araçları ve insansız deniz araçlarından oluşan bir proje. Arkasında yine HAVELSAN'ın geliştirmiş olduğu komuta kontrol sistemi ile beraber tam entegre bir sistem olarak aslında geleceğin muharebe sisteminin altyapısını oluşturuyor. Bu kapsamda HAVELSAN'ın ciddi ürün çalışması var." ifadesini kullandı.

Özçelik, BAHA'nın yüzde 90 yerlilik oranına sahip olduğuna işaret ederek, "Tasarımı bizim tarafımızdan yapılıyor, gövdesi tamamen yerli firmalarımızla üretiliyor. İçeriğinde kullandığımız komponentleri çoğunlukla yerli firmalarımızdan alıyoruz." dedi.

BAHA'nın farklı tip ve ağırlıklarda faydalı yük taşıyabilen yeni platformları üzerinde de test ve performans testlerinin yoğun şekilde devam ettiğini dile getiren Özçelik, hem yurt içi hem de yurt dışında yeni anlaşmalar imzalamak için çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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