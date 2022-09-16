GÜNCELLEME - Samsun'da kaçak ve sahte içki operasyonunda yakalanan 5 zanlıya adli kontrol

TOKİ konut fiyatları ve aylık taksitler belli oldu!

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Ülke genelinde düzenlenen "Zincir" isimli kaçak ve sahte içki operasyonu kapsamında Samsun'da yakalanan 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde 81 il emniyet müdürlüğünün katılımıyla düzenlenen "Zincir" isimli kaçak ve sahte içki operasyonu kapsamında Samsun KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma gerçekleştirilmiş, 15 Eylül'de İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.