Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

AA

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucunda, B.D'nin aracında uyuşturucu bulunduğu ve il dışına sevkiyat yapabileceği bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine Uluağaç Mahallesi'nde zanlının ikameti ve aracında yapılan aramada, 2 bin 813 gram kubar esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Zanlı gözaltına alındı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da düzenlenen bilimsel etkinlikte mantar hastalıkları ele alındı
YEREL HABERLER Samsun'da düzenlenen bilimsel etkinlikte mantar ...
3,5 yaşındaki Ömer Ali küçük motosikletini ustaca kullanıyor
YEREL HABERLER 3,5 yaşındaki Ömer Ali küçük motosikletini ustaca ...
HAVELSAN insansız hava aracı BAHA'yı yeniden tasarladı
YEREL HABERLER HAVELSAN insansız hava aracı BAHA'yı yeniden ...
Kadın sürücü hem tır kullanıyor hem ağır yükleri indiriyor
YEREL HABERLER Kadın sürücü hem tır kullanıyor hem ağır yükleri ...
Havza Müftülüğü gazilerle şehit yakınları için program düzenledi
YEREL HABERLER Havza Müftülüğü gazilerle şehit yakınları için ...
Samsun'da yangın çıkan biçerdöver kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Samsun'da yangın çıkan biçerdöver kullanılamaz hale ...
Samsun'da DEAŞ operasyonunda 1 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da DEAŞ operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Samsun merkezli hırsızlık operasyonunda 18 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Samsun merkezli hırsızlık operasyonunda 18 zanlı ...
GÜNCELLEME - Samsun'da kaçak ve sahte içki operasyonunda yakalanan 5 zanlıya adli kontrol
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Samsun'da kaçak ve sahte içki ...
Samsun'da kaçak ve sahte içki operasyonunda yakalanan 5 şüpheli adliyeye çıkarıldı
YEREL HABERLER Samsun'da kaçak ve sahte içki operasyonunda yakalanan ...
Samsun'da 2 kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltındaki bir kişi serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Samsun'da 2 kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili ...
Samsunspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Samsunspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını ...
İl Jandarma Komutanlığı kadına şiddetin önlenmesine ilişkin vatandaşlara bilgi verdi
YEREL HABERLER İl Jandarma Komutanlığı kadına şiddetin önlenmesine ...
İl Jandarma Komutanlığı traktör kazalarıyla ilgili vatandaşları bilgilendiriyor
YEREL HABERLER İl Jandarma Komutanlığı traktör kazalarıyla ilgili ...
Çarşamba'da Koray Avcı konseri düzenlenecek
YEREL HABERLER Çarşamba'da Koray Avcı konseri düzenlenecek
Çarşamba'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Çarşamba'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı ...
MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, Samsun'da konuştu:
YEREL HABERLER MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, Samsun'da ...
Öğretmene, 5 öğrenciye 'cinsel istismar'dan 35 yıl hapis
YEREL HABERLER Öğretmene, 5 öğrenciye 'cinsel istismar'dan 35 yıl ...
Samsun'da yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı
Samsun'da taciz iddiasıyla yargılanan öğretmene 35 yıl 11 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Samsun'da taciz iddiasıyla yargılanan öğretmene 35 ...
Havza'da kapalı sebze pazarı yapım çalışmaları
YEREL HABERLER Havza'da kapalı sebze pazarı yapım çalışmaları
Havza'da İlköğretim Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Havza'da İlköğretim Haftası kutlandı
Samsun'da kaçak ve sahte içki operasyonunda 5 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da kaçak ve sahte içki operasyonunda 5 zanlı ...
Havza'da düzenlenen kampanyada 215 ünite kan bağışı toplandı
YEREL HABERLER Havza'da düzenlenen kampanyada 215 ünite kan bağışı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.