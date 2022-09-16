Kavak'ta düzenlenen kampanyada 51 ünite kan bağışı alındı

SAMSUN (AA) - Kavak'ta Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Samsun Şubesi tarafından "Güvenli Kan Temini Projesi" kapsamında kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay ekip başkanı Dr. Burak Basri Erdoğan, Soğuksu Mahallesi Öner Caddesi'nde konuşlandırılan kan toplama aracına bağışta bulunmak üzere 67 kişinin müracaat ettiğini söyledi.

Durumu uygun olan 51 kişiden kan bağışı alındığını belirten Erdoğan, bağışın bağışlayan kişide bulunan baş ağrısı, stres, yüksek tansiyon, yorgunluk gibi rahatsızlıkların giderilmesinde çok büyük katkısı olduğuna dikkati çekti.

Bir ünite kanın dahi çok önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Kan bağışı hem toplumsal hem kişisel açıdan çok önemlidir. Vücuttaki kan hiçbir zaman değişmez. Sürekli aynı kanı kullanırız. Eğer kan verirsek vücut yeni kan üretir. Bu değişim vücut için de yararlıdır. Kan vermek hem sağlığımız hem kan bekleyen kişilerin hayatları bakımından çok önemlidir." ifadelerini kullandı.





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