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MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, Samsun'da konuştu:

AA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, Samsun'da konuştu:

SAMSUN (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Altılı masadakiler ne dediler Suriye konusunda? 'Şu anda girdiğimiz, bulunduğumuz yerler Misakımilli sınırlarıdır.' Ağızları açılınca Kuvayımilliye, Atatürk diyorlar ama Atatürk'ün emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni bölmek, parçalamak, yok etmek isteyenlerle oturup aynı masada yol yürüyorlar." dedi.

Karakaya, Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Göl Restoran'da düzenlenen "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı"ndaki konuşmasında, Millet İttifakı'nın altılı masa kurduğunu, bu masanın altında genel başkanlarının açıkça ifade ettiği gibi HDP, Amerika ve emperyal güçler bulunduğunu öne sürdü.

Altılı masanın ittifakta anlaştığı tek konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesi olduğunu belirten Karakaya, "Başka anlaştıkları hiçbir konu yok, adayda bile anlaşamıyorlar. Seçim kazanma hevesine giriyorlar ama tüm hesapları HDP üzerine. HDP'siz bir hayal kurmaları mümkün değil. HDP'ye bakanlık vermeyi dahi düşünüyorlar." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2018 yılından bu yana uygulandığını hatırlatan Karakaya, "Şunu net şekilde söylüyorum, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yerine parlamenter sistem olsaydı, 2018 yılından bugüne kadar yaşanan pandemi dahil, Suriye, Libya, Kafkaslar, Karabağ, Ukrayna-Rusya Savaşını bir bütün olarak ele aldığınızda Türkiye'de hükümet en az iki defa değişirdi. Yani Türkiye'de bir yönetim istikrarsızlığının olacağı kesindi. Bugünkü dünya şartlarında güçlü, istikrarlı bir yönetim olmasaydı bizim bulunduğumuz coğrafyada ayakta kalması mümkün değildi. 2016 yılında yaşadığımız işgal girişiminden sonra zaten o yapı, iki başlı bir yönetim yapısıydı. Sayın Genel Başkan'ımızın teklifiyle bu yönetim modeli, AK Parti'nin çalışmasıyla iki partinin anlaştığı bir sistem olarak halk tarafından da kabul gördü." diye konuştu.

- "Şimdiki sistem temsilde adaleti sağlıyor"

Millet İttifakı'nın parlamenter sisteme dönmesi için AK Parti ve MHP'nin Meclis'teki milletvekili sayısının 200'ün altına düşmesi gerektiğini dile getiren Karakaya, şöyle devam etti:

"Böyle bir şeyin olmayacağını, hatta Cumhur İttifakı'nın Meclis'te çoğunluğu devam ettireceğini biliyorlar. Bilmelerine rağmen parlamenter sisteme döneceklerini söylüyorlar. Cumhurbaşkanlığını almaları lazım ama bunun mümkün olmadığını da görüyorlar. Parlamenter sistemde Çarşambalı sadece milletvekilini seçiyordu. Şimdi Çarşambalının önüne iki sandık geliyor. Sandığın birinde milletvekilini, diğerinde ise cumhurbaşkanını seçiyor. Cumhurbaşkanı nasıl seçiliyor? Yüzde 50+1 ile seçiliyor. Cumhurbaşkanı da halkın desteği ile seçiliyor. Şimdi bunlar, 'Cumhurbaşkanının yetkisi çok' diyorlar, 'Güvenoyu yok' diyorlar. Zaten halk vermiş ya güvenoyunu. Eskiden milletin verdiği oyun tamamının Meclis'te temsil hakkı olmuyordu. Şimdi ise milletin kullandığı oyun yüzde 98'i Meclis'te temsil hakkını kullanıyor. Şimdiki sistem temsilde adaleti sağlıyor ve kullanılan oylar çöpe gitmiyor. 'Bu sistemde tüm partiler gider, 2 parti kalır.' dediler ama şu anda Meclis'te 14 parti var."

Karakaya, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmek istendiğini ifade ederek "Yunanistan'ın yaptıklarını görüyorsunuz. Suriye meselesini biliyorsunuz. Şu anda dünyada 38 noktada ateşli çatışma var ve bu 38 çatışmanın 11'i bizim çevremizde oluyor. Ermenistan'ın daha dün yaptığını gördünüz. Haklarımızı gasbetmeye çalışıyorlar. Altılı masadakiler ne dediler Suriye konusunda? 'Şu anda girdiğimiz, bulunduğumuz yerler Misakımilli sınırlarıdır.' Ağızları açılınca Kuvayımilliye, Atatürk diyorlar ama Atatürk'ün emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni bölmek, parçalamak, yok etmek isteyenlerle oturup aynı masada yol yürüyorlar." diye konuştu.

Toplantıya Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden, MHP Çarşamba İlçe Başkanı Kemal Düzgün, MHP Atakum İlçe Başkanı Murat Akoğlu ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililer katıldı.


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