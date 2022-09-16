Samsun'da polisten kaçarken uyuşturucuyu yola atan 2 zanlı tutuklandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde motosikletle polisten kaçmaya çalışırken yanlarındaki uyuşturucuyu yola atan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri motosikleti durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladığı sırada yola çanta attı.

Ekipler, çantada 120 sentetik ecza hapı bulunduğunu belirledi. Kısa sürede yakalanan S.B. (25) ve beraberindeki M.E.B. (18) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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