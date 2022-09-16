Samsun'da ikametinde uyuşturucu ve silah bulunan şüpheliye adli kontrol

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ikametinde uyuşturucu ve silah bulunan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, S.K'nin (42) Boğa Mahallesi'ndeki tarlasında kubar esrar kuruttuğu bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Operasyon düzenleyen ekipler, zanlının tarlası, ikameti ve eklentilerinde yaptıkları aramada 1 kilo 55 gram kubar esrar, 545 tabanca fişeği, 25 av tüfeği fişeği, 6 tabanca, kurusıkı tabanca ile av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmaya götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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