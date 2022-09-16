Samsun'da "Veteriner Cerrahi Kongresi"

SAMSUN (AA) - Samsun'da, 17. Ulusal 3. Uluslararası Veteriner Cerrahi Kongresi gerçekleştirildi.

OMÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Tütüncü, kentteki bir otelde OMÜ Veteriner Fakültesi Veterinerlik Cerrahisi Ana Bilim Dalı başkanlığınca düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada, fakültelerinin Türkiye'deki 31 veteriner fakültesi arasında bu yıl üniversite tercih sıralaması itibarıyla İstanbul, Ankara ve Bursa'dan sonra 4. sırada geldiğini söyledi.

Fakültelerinin Kovid-19 salgını boyunca kapanmadan faaliyet gösteren 2 fakülteden biri olduğuna işaret eden Tütüncü, "Özellikle hayvan hastanesi, bu süreçte hizmet veren yapı taşlarımızdan biri oldu. Günümüzde bazı ülkelerde veteriner cerrahi ana bilim dalı; anestezi, radyoloji, ortopedi gibi ya da cerrahi yoğun bakım gibi alt disiplinlere ayrılmış vaziyette. Dolayısıyla kongrenin, bu konunun da tartışılması yönünde fırsat verebileceğini düşünüyorum. Kongremize ulusal ve uluslararası bazda katılan bilim insanlarına, özellikle de klinisyen meslektaşlarımıza, genç akademisyenlere faydalı olmasını diliyorum." diye konuştu.

OMÜ Veteriner Fakültesi Veterinerlik Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve kongre başkanı Prof. Dr. Ahmet Özak da kongrede 38'i sözlü, 91'i poster sunum olmak üzere 129 tebliğin yer alacağını anlattı.

Özak, 2020'de yapılması planlanan kongrenin Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendiğini belirterek, "Kongremize İngiltere, İsveç, Bulgaristan ve Hollanda'dan gelen 7 akademisyenimiz var. Yurt dışından misafirlerimizin anlatacağı konular, hem akademisyenlere hem serbest veteriner hekimlere hem de araştırma görevlilerimiz ve öğrencilerimize önemli katkılar sağlayacaktır." dedi.



​​​​​​​Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası Başkanı Doç. Dr. Habib Muruz ise veteriner cerrahi kongrelerinin Türkiye'nin en köklü etkinliklerinden biri olduğunu dile getirerek, "Kongreyi özellikle serbest veteriner hekimlerin kendilerini güncellemeleri açısından büyük bir fırsat olarak değerlendirmelerini umuyorum. Kongre ayrıca, yeni araştırmacılar için oldukça güçlü bir deneyim olacak." ifadesini kullandı.

Pet, çiftlik hayvanları, at, egzotik ve yaban hayat cerrahisi alanlarında sunumların yapıldığı kongrede ayrıca, katılımcı paydaşlar tarafından açılan stantlarda veteriner cerrahisiyle ilgili ürün ve materyaller de sergilendi.





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