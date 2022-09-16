AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, 7. Samsun Tarım Fuarı'nı gezdi:

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, dünyanın geçtiği bu süreçte tarım ve üretimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördüklerini belirterek, "Bu noktada devletimizin üreticiye verdiği destekler ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıkladığı taban fiyatlar, çiftçimizin yüzünü güldürmüş durumda." dedi.

Karaaslan, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ve AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu ile TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde organize edilen 7. Samsun Tarım Fuarı'nı gezdi.

Karaaslan, yaptığı açıklamada, organizasyonun Karadeniz Bölgesi'ndeki en büyük tarım fuarı olduğunu söyledi.

Fuarın pek çok firmaya ev sahipliği yaptığına, ziyaretçi sayısının 100 binin üzerine çıkmasının beklendiğine dikkati çeken Karaaslan, "Samsun, gerçekten büyük buluşmaların, büyük organizasyonların gerçekleştiği şehir oldu. Bu özelliğini, dünyanın en büyük havacılık festivali TEKNOFEST KARADENİZ'i gerçekleştirerek Türkiye ve dünyaya kanıtlamıştır. Fuarda tarım teknolojisi alanında makineler bulunuyor. Fuard Türkiye'nin her bölgesinden insanlar, üreticilerimiz, tarım teknolojilerini yakından görme fırsatı buluyor." diye konuştu.

Samsun'un Türkiye'nin en büyük tarım şehirlerinden biri olduğuna işaret eden Karaaslan, "Bafra ve Çarşamba ovalarımızda bu yıl üretimde geçen yıla oranla yüzde 50 artış sağlanması bekleniyor. Bu özelliğiyle Samsun, tarımda da çok önemli bir şehir konumundadır." ifadelerini kullandı.

Karaaslan, tarımın dünyada çok önemli bir sektör olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kovid-19 dönemini atlattık ama getirdiği sıkıntıların tüm dünyayı etkilediği bir dönemden geçiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dünyadaki muhtemel tahıl krizinin önüne oluşturduğu tahıl koridoru sayesinde geçmiş oldu. Dünyanın geçtiği bu süreçte tarım ve üretimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Bu noktada devletimizin üreticiye verdiği destekler ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıkladığı taban fiyatlar, çiftçimizin yüzünü güldürmüş durumda. Tarım alanına vatandaşların daha çok yöneldiğini de görüyoruz. Bereketli ovalarımız ve tarlalarımızın en verimli şekilde kullanılmasını istiyoruz. Havası, toprağı, güneşi ve suyuyla şehrimiz ve ülkemiz, tarım alanında kendi kendine yetebilen sayılı ülkelerden bir tanesidir ama dünyaya yetebilen bir Türkiye hedefiyle de çalışıyoruz."



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