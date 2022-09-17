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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yerli yazılımlı ZİHA uygun fiyat ve yedek parça avantajı sağlıyor

AA

Yerli yazılımlı ZİHA uygun fiyat ve yedek parça avantajı sağlıyor

SAMSUN (AA) - VEYSEL ALTUN - Yerli yazılımla geliştirilen zirai hava araçları (ZİHA), üreticilere hem uygun fiyat hem de yedek parça temininde kolaylık sağlıyor.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından organize edilen 7. Samsun Tarım Fuarı'nda sergilenen ZİHA'lar, çiftçilerin zamandan ve maliyetten kar etmesini sağlıyor.

Son dönemde arazilerde özellikle ilaçlama amacıyla kullanılan ZİHA'lar, traktörlerin ilaçlamak için girmekte zorlandığı arazilerde de kullanılıyor.

Yerli yazılımla ZİHA geliştiren firmanın ortağı Harun Varol, AA muhabirine, üniversite öğreniminin ardından çiftçiye zirai tarım makineleri imal etmek için firma kurduklarını söyledi.

Üreticiye daha uygun maliyetli, daha erişilebilir, yedek parça sorunu yaşamayan, bakımı kolay ürünler temin etmek istediklerini belirten Varol, ürünlerde yerlileşme açısından her geçen gün ilerlediklerini dile getirdi.

Dronlarında kullandıkları yazılımları kendilerinin geliştirdiklerini vurgulayan Varol, "Muadillerine nazaran daha uygun fiyatlı, bakımı daha kolay, daha az arıza yapan ürünler bunlar. Aşama aşama parçaları da yerlileştirmekteyiz. Bağlantı elemanlarından pervanelere, motorlarda batarya sistemine kadar yerlileştirmeye devam ediyoruz." dedi.

Varol, 10, 16 ve 30 litre kapasiteli ZİHA'ları bulunduğuna işaret ederek, 16 litrelik modellerinin tek batarya ile 16 dekar alanı rahatlıkla ilaçlayabildiğinin altını çizdi.

Pil teknolojisi ve engebeli arazilerde de kullanılabilecek dronlar üzerine çalışmaları olduğunu aktaran Varol, şöyle devam etti:

"Karadeniz Bölgesi gibi arazilerde rahatlıkla çalışabilecek özel yapılmış dronlar üzerine çalışıyoruz. Bunu da yaklaşık bir sene içinde kullanılabilir hale getireceğiz. Halihazırda üretilen zirai dronlar, daha çok geniş ve düz arazilerde kullanılmaya uygun. Örneğin çay ve fındık bahçelerinde çalışmaya müsait değil. Fuarda aldığımız geri dönüşler, 'Fındık tarlasında çalışabilir mi, çay tarlasında çalışabilir mi?' gibi sorular. Amacımız daha üstün radar ve sonar teknolojisi kullanarak engebeli arazilerde dronun stabil şekilde ilaçlama yapmasını sağlayabilmek."

Varol, dronu satın alan çiftçilere uçuş eğitimi de verdiklerini anlatarak, "Dronu alan müşterilerimize gerek teorik, gerek pratik pilotaj eğitimi veriyoruz. Dronları aktif şekilde kullanmak için İHA-2 sınıfı ehliyet almaları gerekiyor çiftçilerimizin." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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