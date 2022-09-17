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Sağlık çalışanları halk sağlığına dikkati çekmek için trampet takımı kurdu

AA

Sağlık çalışanları halk sağlığına dikkati çekmek için trampet takımı kurdu

SAMSUN (AA) - İLYAS GÜN - Samsun'da sağlık çalışanları, halk sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla trampet takımı kurdu.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görevli doktor, ebe ve hemşirelerin çoğunluğunu oluşturduğu sağlık çalışanları, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak, kanser ve kronik rahatsızlıklar gibi hastalıkların erken teşhisine dikkati çekmek amacıyla 2 ay önce 14 kişiden oluşan Halk Sağlığı Trampet Takımı'nı oluşturdu.

Daha önce eline hiç enstrüman almayan sağlık çalışanları, 1 aylık eğitimin ardından trampet, davul ve zil çalmasını öğrendi. Trampet takımlarıyla kentte düzenlenen etkinliklere katılan sağlık çalışanları, broşür de dağıtarak vatandaşlarda sağlık bilinci oluşturmak için çaba harcıyor.

Halk Sağlığı Trampet Takımı, zaman zaman bir araya gelerek çalışma gerçekleştiriyor.

Trampet takımında bulunan Dr. Elif Özkaya, AA muhabirine, halk sağlığı konusunda çok sayıda çalışma yaptıklarını, bunları daha geniş kitlelere duyurmak istediklerini söyledi.

Herkesin ortak noktası olan müzikle bunu yapmayı düşündüklerini belirten Özkaya, "Daha önceden deneyimi olmayan, eline bir kere bile baget almamış arkadaşlarla yola çıktık. Sonra müzik öğretmenlerinden destek aldık. Sonra gruba müzik eğitimi alan 2 çocuğumuz katıldı. Onlar bize yardımcı oldu ve hiçbir deneyimi olmayan insanları bir araya getirerek trampet grubu kurduk." dedi.

Müziğin birleştirici etkisini önce kendi içlerinde hissetmek, sonra vatandaşlara hissettirmek istediklerine işaret eden Özkaya, şöyle konuştu:

"Halkı bilinçlendirici stantlar kuruyoruz, broşürler dağıtıyoruz, eğitimler veriyoruz ama müzik bambaşka. Müzik olunca herkes bir anda aynı yerde buluşuyor. O zaman pankartlarımız, dövizlerimiz ve yaptığımız işi çok daha iyi anlatıyoruz. Bizim de çok hoşumuza gitti. Bir taraftan trampet çalmayı öğrenirken, diğer taraftan kendi işimizi yapmaya devam ettik. Öğle tatillerinde, sıcaklarda, bazen yağmurda çalıştık ve sonrasında işimize döndük. Bu bize müthiş keyif verdi."

- "Bizce amacımıza ulaştık"

Halk sağlığı konusunda sokakta broşür dağıttıklarını anlatan Özkaya, şunları kaydetti:

"Broşür dağıtırken belki yanımıza gelmeyecek, broşürlerden almayıp bizi dinlemeyecek insanlar, müzikle yüzünü bize döndü. Halk sağlığı olarak kanser birimimiz var, kanser taraması yapıyoruz. Kronik hastalıklarla ilgileniyoruz. Tansiyon, diyabet ve obezite ile mücadele ediyoruz ya da ruh sağlığı ile ilgili mücadelelerimiz var. Bulaşıcı hastalık birimimiz, verem savaş bölümümüz var. Halk sağlığının yaptığı çok fazla iş var. Birçok çalışmamız var ama birçoğundan halkımızın haberi yok. Bunları duyurmamızın amacı, 'Biz bunları yapıyoruz' demek değil, "Siz bunlardan faydalanın' noktasındadır. Bizce amacımıza ulaştık."

- "Erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istedik"

Trampet takımına ebe eşi Ayla Altun ile katılan sağlık çalışanı Ahmet Altun da yıllardır düzenledikleri bilinçlendirme yürüyüşlerine halkın ilgisini çekmek istediklerini vurgulayarak, "Ortaya trampet takımı fikri atıldı. Bu nasıl vatandaşa yansıyacak bilemedik ama bir cesaretle yola çıktık, aldığımız tepkiler ve bize olumlu şekilde yansıdı. Daha önce hiç enstrüman çalmadım. Arkadaşlarım benden önce başladı, onlardan aldığım cesaretle davulu elime aldım, yola çıktım." diye konuştu.

Ayla Altun da insanlara bu şekilde seslerini duyurduklarını dile getirerek, "Özellikle biz kanser kayıtçılar olarak, kanserde erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istedik. Bu şekilde trampetle sesimizi duyuralım istedik ve bir şekilde bunu yaptığımızı düşünüyorum. Bir cesaret, bir korku ile başladık ama sonunda güzel tepkiler geldi." dedi.


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