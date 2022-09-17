Samsun'daki trafik kazasında hayatını kaybeden anne ile oğlunun cenazeleri defnedildi

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Çarşamba'da otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren kadın ile oğlunun cenazeleri toprağa verildi.

Otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Fatma Ertosun (62) ile oğlu Haşim Ertosun'un (41) cenazeleri, yakınlarınca hastane morgundan alınarak Yamanlı Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi.

Anne ile oğlunun cenazeleri, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Çarşamba ilçesinde dün, Samsun-Ordu kara yolunun karşısına geçmek isterken sürücüsü belirlenemeyen otomobilin çarptığı Fatma ve oğlu Haşim Ertosun yaşamını yitirmişti.



Kazaya karışan araç ise yaklaşık 5 kilometre ileride yanmış halde bulunmuştu.



Otomobilin sürücüsünün bulunması için çalışmalar sürüyor.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.