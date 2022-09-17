Çarşamba'da akülü araçların hak sahiplerine verilmesine başlandı

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SAMSUN (AA) - Çarşamba Belediyesince düzenlenen kampanya kapsamında akülü araç almaya hak kazananlardan Akülü Araç Teslim Gecesi'ne katılamayacak olanlara araçları teslim edildi.

Çarşamba Belediyesince "Çarşamba'da biriz birlikte güçlüyüz" sloganıyla hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında Hollandalı iş insanı Ron Gezelle tarafından bağışlanan 88 akülü araç, 18 Eylül Pazar akşamı Abdullah Paşa Meydanı'nda gerçekleşecek programda sahiplerine verilecek.



Programa katılamayacaklara akülü araçları, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ve Ron Gezelle tarafından teslim edildi.



Doğan, bir iyilik hareketi başlatarak insanların hayatlarına dokunduklarını belirterek, "Ron Gezelle ve sosyal sorumluluk projesinin yürütücüsü Olgun Aydoğan ile böyle bir projeye imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Projemiz ile sadece Çarşamba'dan değil, çeşitli illerimizdeki vatandaşlarımıza kadar ulaştık. Akülü araçların tamamı Ron Gezelle tarafından hibe edildi. 18 Eylül Pazar akşamı Koray Avcı konseri ile sahiplerine ulaştırmış olacağız. Aynı gecede Dj Onur Paskap ve Samsunlu müzisyen Atakan Karadeniz de bizlerle olacak." ifadesini kullandı.





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