Havza'da Hacı Ali-Elmas Hatun Acar Camisi'nin temeli atıldı

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SAMSUN (AA) - Havza'da, hayırsever Acar ailesi tarafından yaptırılan Hacı Ali-Elmas Hatun Acar Camisi'nin temeli, törenle atıldı.

Değirmen Üstü Mahallesi'nde yaptırılan caminin temel atma töreni, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, burada yaptığı konuşmada, temeli atılacak caminin gençliğe ve sonraki nesillere hayırlı olması temennisinde bulundu.



İnsanların arkasından hayır yapan evlat bırakmalarının çok güzel olduğunu belirten Dağlı, "Ancak arkadaşlarımıza tavsiyem, hayrımızı sağlığımızda yapalım. Camilerimizde 4-6 yaş anaokulları açıyoruz. İnşallah burada da anaokulu açacağız. Buraya 4, 5, 6 yaşındaki çocuklarımız gelirse üst katta yaptığımız camiler boşuna olmamış olur. Onun için 4-6 yaş konusunu hassasiyetle desteklemekteyiz." dedi.



Dağlı, 4 ay kadar önce Havza OSB'de 10 tesisin temelini de attıklarını dile getirerek, "İnşallah Havza OSB'yi on katına genişleteceğiz. Havza OSB'miz için cami projemiz hazır. Yoldan görünen ve manası olan bir cami yapacağız." ifadesini kullandı.



İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da toplumun önemli bir ihtiyacına cevap verecek camiyi yaptıran Acar ailesine teşekkür etti.

CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek ise caminin hayırlı olmasını diledi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de camilerin toplumda önemli yeri bulunduğunu vurgulayarak, "Önceden bir cami yapılır, şehir bu caminin etrafına kurulurdu. Bizler de imar uygulamalarında buna dikkat etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.



Hayırsever Acar ailesi adına konuşan Havza Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar da vefat eden aile büyüklerinin adını yaşatmak, bunu yaparken faydalı bir hizmete imza atmak istediklerini anlatarak, "Bu bizim hayalimizdi, Allah bizlere nasip etti. İnşallah bundan sonra da aile olarak ilçe halkımıza hizmete devam edeceğiz. İnşallah camimizi ilk teravih namazına yetiştireceğiz." dedi.



İl Müftüsü Seyfullah Çakır tarafından yapılan duanın ardından kesilen kurban ile caminin temeli atıldı.



Hacı Ali-Elmas Hatun Acar Camisi, 2 bin 400 metrekare alan üzerine 400 metrekare olarak inşa edilecek. 1200 metrekare kullanım alanı olacak cami, yaklaşık 4 milyon liraya mal olacak.

Temel atma törenine Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Asarcık Kaymakamı Fatma Gül Nayman ile vatandaşlar katıldı.





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