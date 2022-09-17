AK Parti'li Karaaslan, sosyal konut projesini değerlendirdi:

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle ilgili, "İlk Evim İlk İş Yerim' dünyaya örnek olacak. Çünkü dünyada sosyal devletin vatandaşına sağlaması gereken hizmetlerin birçoğunda geri adım atılmaya başlandı." dedi.

Karaaslan, Samsun'da kadınların el emeklerini sergilediği 1919 Çarşı ile Muharip Gaziler Derneğini ziyaret etti.

Sosyal konut projesi hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Karaaslan, projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandığını hatırlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, projenin detaylarını kamuoyuyla paylaştığını belirten Karaaslan, "Türkiye'nin dört yanından projeye rekor kıracak seviyede başvuru oldu. Milletin devletine ne kadar güvendiğini, bunun ne kadar doğru bir proje olduğunu bir kez daha bize gösterdi. Bu, bir seferberlik gibi aslında. Türkiye'deki düşük gelirli vatandaşların barınma ihtiyacını tamamlamaya yönelik 20 yıldır yapılan çok önemli hamleler var. Aynı zamanda kentsel dönüşüm çerçevesinde, deprem riskinde olan ülkemizi ve şehirlerimizi bu riskten bertaraf etme noktasında çok önemli atılımlar yapıldı." ifadelerini kullandı.

Son 20 yılda TOKİ aracılığıyla yüzde 95'i sosyal konut olmak üzere 1 milyon 170 bin konut yapıldığına dikkati çeken Karaaslan, şöyle devam etti:

"Bu projeyle ilk etapta 250 bin konut, 5 yıllık süreçte 500 bin konut, altyapısı hazırlanmış konut arsaları ve iş yerleri olmak üzere 'İlk Evim İlk İş Yerim' dünyaya örnek olacak. Çünkü dünyada sosyal devletin vatandaşına sağlaması gereken hizmetlerin birçoğunda geri adım atılmaya başlandı. Kovid-19 süreci yaşandı. Arkasından enerji, gıda konularında dünyada benzer sıkıntılar var. Özellikle Batı dünyası başta olmak üzere artık sosyal devlet harcamalarının kısılması noktasına gidiliyor. Türkiye ne yapıyor bütün bunlar yaşanırken? Tam tersi dev bir adım atarak. Belki bu anlamda dünyada gerçekleştirilemeyecek bir projeyi hayata geçirerek milletimizin ihtiyacını devlet olarak en güçlü şekilde çözmeye yönelik böyle önemli adım atıyor."

Karaaslan, projeye sadece konut üretimi olarak bakılmaması gerektiğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Aslında konut üretimi yapılırken şehirlerimize yeni yaşam alanları kazandırılıyor. Yeni yaşam alanlarında açık alanlar, çocuk alanları, parklarıyla şehre değer katan alanlar oluşacak. Aynı zamanda iklim değişikliği ile mücadele konusunda da gelecekte yaşanabilecek risklerle mücadele etme noktasında yenilenebilir enerjiyi kullanan, sıfır atık üreten, yağmur suyunu kullanan, yatay mimari unsurlarına uyan, yerel mimari özelliklerini de taşıyan ve şehre değer katacak alanlar oluşturulacak. Özellikle şehit yakınlarımız, gazilerimiz, gençlerimiz ve gerçekten ihtiyacı olan ailelerimize bu anlamda büyük hizmet sunulacak. Türkiye, yeni konut üretimi ve yeni yaşam alanları kazandırma konusunda çok önemli tecrübeye sahip. Dolayısıyla bu projeyi çok hızlı şekilde hayata geçireceğiz. Vatandaşımızda bu konuda büyük memnuniyet var."



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