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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, Samsun'da konuştu:

AA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, Samsun'da konuştu:

SAMSUN (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Eğer Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olmasaydı 2018'den bu yana Türkiye'de 2-3 kez hükümet gider gelirdi." dedi.

Karakaya, partisince Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı"ndaki konuşmasında, önce ülkeleri, sonra da parti anlayışını hazmedemeyenlerin partilerinden gittiğini söyledi.

Altılı masa ittifakının Türkiye'nin hiçbir sorununa çözüm getirmediğini belirten Karakaya, "Türkiye'nin hangi sorununa çözüm getirdiler. Pandemi oldu, bir çözüm getirdiniz mi? Sadece içeriyi nasıl karıştırırız derdinde oldunuz. Allah'a bin şükür ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi var. Eğer Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olmasaydı 2018'den bu yana Türkiye'de 2-3 kez hükümet gider gelirdi. 72 yılda ortalama hükümet süresi 1,5 yıl. Artık dünya konjonktürü bunu kaldıramaz." diye konuştu.

Karakaya, 2024'ü 2023'ün önüne koyan her kim olursa ihanet etmiş olacağını ifade ederek "Bunun geriye dönüşü yok. 'Önce ülkem' diyorsak bunun gereğini yerine getireceğiz. Bir taraftan, 'Önce ülkem' deyip, 'Önce ben' mantığıyla hareket etmenin kimseye faydası olmayacak." diye konuştu.

Pandemiyi en düzgün atlatan ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşlarına yaptığını dünyanın hiçbir ülkesi yapmamıştır. 17 ülkeye, içlerinde İngiltere de var, salgının başlangıcında maskeleri biz gönderdik. Türkiye'de filyasyon ekipleri kapı kapı dolaştı. Temaslıların ilaçlarını kapılarına getirdi. Hastane kapılarında kimse beklemedi. Türkiye, bugün gelişmiş birçok Avrupa ülkesinden ekonomik anlamda çok daha iyi durumda gidiyor. Muhalefet ekonomistleri bas bas bağırıyorlardı. 'Faiz artsın' diyorlardı. Amerika faiz artırdı. Avrupa ülkeleri faiz artırdı ama Amerika son iki dönemde daralmaya girdi. Türkiye faiz indirdi, ne oldu? Son iki çeyrekte yüzde 7 büyüdü. Hani altılı masanın ekonomistleri, neredesiniz? Onları götürün bir odaya koyun, yarım saat içinde birbirlerine sopa atmadan çıkamazlar. Bugüne kadar hep birbirlerini eleştirdiler."

Toplantıya MHP MYK üyeleri Hüseyin Edis, Adem Yurdakul ve Davut Haskırış, MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, MHP İlkadım İlçe Başkanı Ozan Kınalı ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililer katıldı.


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