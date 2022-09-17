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SAMSUN (AA) - İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Samsun'un Havza ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Usta, ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.



Havza Küçük Sanayi Sitesi'ni de ziyaret eden Usta, ziyaret ettikleri kişilerin dile getirdiği sorunların başında ekonominin geldiğini söyledi.



İnsanların enflasyondan şikayet ettiğini anlatan Usta, "Ayçiçeği üreticisi Havza’da ve bölgede mağdur. Bunun aynısını fındıkta görmüştük, buğdayda yaşıyoruz. Dolayısıyla hükümete çağrımız şudur, bir fiyat açıklıyorsan, o fiyatın üreticinin maliyetini karşılaması lazım." dedi.

Usta'ya ziyaretlerinde İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy, İYİ Parti Havza İlçe Başkanı Hüseyin Eski ile partililer eşlik etti.

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