Futbol: Spor Toto 1. Lig

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Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Turgut Doman, Abdullah Uğur Sarı, Ferdi Karadoruk

Yılport Samsunspor: Szumski, Alim Öztürk, Ahmet Sağat (Dk. 58 Douglas Tanque), Boldrin (Dk. 70 Laura), Novikovas (Dk. 84 Muhammet Ali Özbaskıcı), Zeki Yavru, Ali Kaan Güneren (Dk. 84 Yunus Emre Çift), Yusuf Emre Gültekin, Mücahit Albayrak, Yusuf Abdioğlu, Harris (Dk. 58 Fofana)

Sakaryaspor: Furkan Köse, Çağlayan Menderes, Kasongo, Serkan Odabaşoğlu (Dk. 60 Milosevic), Woolery (Dk. 73 Roshi), Isaac Donkor, Nalepa (Dk. 73 Kravets), Hakan Yavuz, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Ozan Sol (Dk. 60 Burak Süleyman), Hurşit Taşçı (Dk. 87 Emirhan Aydoğan)

Goller: Dk. 63, Dk. 75, Dk 90+3 Douglas Tanque (Yılport Samsunspor), Dk. 80 Kasongo, Dk. 90 Alim Öztürk (kendi kalesine) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Dk. 42 Alim Öztürk, Dk. 72 Laura, Dk. 90+3 Douglas Tanque (Yılport Samsunspor), Dk. 40 Çağlayan Menderes, Dk. 42 Serkan Odabaşoğlu, Dk. 45 Isaac Donkor, Dk. 66 Nalepa (Sakaryaspor)





SAMSUN (AA) – Spor Toto 1. Lig’in 6. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Sakaryaspor’u 3-2 yendi.





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