Samsun'da amcası tarafından kazara vurulan genç kız hayatını kaybetti

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde amcası tarafından kazara vurulan genç kız hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ortaklar Mahallesi'nde mahalle muhtarı Mehmet T, evlerinin bahçesinde ailecek oturdukları esnada ruhsatlı tabancasının kazayla ateş alması sonucu yeğeni 20 yaşındaki Ayşenur T'yi yaraladı.



Mehmet T, yaralı genç kızı kendi aracıyla Havza Devlet Hastanesi'ne getirdi.

Ayşenur T, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Muhtar Mehmet T, hastaneye gelen Havza İlçe Jandarma Komutanlığa bağlı ekibe silahıyla teslim oldu.



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