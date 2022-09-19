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Bafra ve Çarşamba ovalarında yetişen kapya biber tarlada alıcı buluyor

AA

İLYAS GÜN - Samsun'da Bafra ve Çarşamba ovalarında yetiştirilen kapya biber, pazara inmeden tarlada alıcı buluyor.

Bafra ve Çarşamba ovalarında yetişen kapya biber tarlada alıcı buluyor

SAMSUN (AA) - İLYAS GÜN - Samsun'da Bafra ve Çarşamba ovalarında yetiştirilen kapya biber, pazara inmeden tarlada alıcı buluyor.

Türkiye'nin en verimli ovalarından Bafra Ovası'nda üreticiler, kapya biber hasadına başladı.

Salça, toz biber yapımında kullanılan, közlenerek tüketilen kapya biber, lezzeti ve etli yapısıyla talep görüyor.

Bafra Yeşilyazı Mahallesi'nde kapya biber üretimi yapan Adem Yanık, günde 80 ile 100 ton arasında kapya hasadı yaparak Türkiye'nin dört bir yanına gönderdiklerini söyledi.

Ürünün tarladayken alıcı bulduğunu ifade eden Yanık, "Hem üretimini yapıyoruz hem de köylülerimizden alıp satışını yapıyoruz. Bu şartlarda köylümüz para kazanıyor." dedi.

Kapya biberin ihracatının da yapılmasını istediklerini belirten Yanık, şunları kaydetti:

"Samsun'da tam donanımlı analiz laboratuvarı olmadığı için ihracatçılar çekiniyor. Kapya biberimiz çok kaliteli ve aroması aranılan nitelikte. İhracat yapıyoruz ama ürünümüz Mersin'e gidiyor, oradan ürünün geri gelme riski var. Samsun'da bu laboratuvar olsa ihracatı kolay yapabiliriz. Hem ülkemiz hem de biz kazanabiliriz."

Engin Albayrak da 600 dekar alanda kapya biber yetiştirdiğini, hasadı yapılan ürünü Elazığ, Kütahya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya gibi illere gönderdiklerini aktardı.

- "Bu yıl verim çok güzel, bunun yanı sıra fiyatı da çok güzel"

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Bafra ve Çarşamba ovalarında önemli miktarda sebze ve meyve üretimi yapıldığını anlattı.

Bu iki ovada 150 bin dekar alanda 878 bin ton sebze üretildiğini ifade eden Sağlam, kapya biber üretiminin yoğunluklu olarak Bafra Ovası'nda yapıldığını belirtti.

Samsun'da, 2021 yılında 32 bin 250 dekar alanda 113 bin ton kapya biber üretimi yapıldığına işaret eden Sağlam, "Bu yıl hasat başladı, tahminlerimiz yaklaşık 33 bin dekar alanda 129 bin tona yakın rekolte bekliyoruz. Bafra Ovası'ndaki kapya biberin eti çok dolgun. İsotu ile meşhur Şanlıurfa, Kahramanmaraş ile Çukurova'ya biz buradan kapya biber gönderiyoruz." diye konuştu.

Sağlam, Bafra'da kapya biberin közlenmesi ile ilgili bir fabrika açıldığını belirterek şunları kaydetti:

"İnşallah bundan sonra dondurulmuş gıda olarak tüketilmesini de sağlamak istiyoruz. Sadece kapya biber değil tüm sebzelerin özellikle Avrupa Birliği'nde yaşlanmış olan nüfusun beslenmesinde dondurulmuş sebze yemeği ile ilgili Bafra'da bir çalışmamız var. İnşallah onu da yakın zamanda hayata geçireceğiz. O da yapılmaya başlandığında Avrupa Birliği, Rusya ve Ukrayna gibi ülkelere sebze ihracatımız devam edecektir. Bu yıl verim çok güzel, bunun yanı sıra fiyatı da çok güzel. İnşallah böyle devam ederse önümüzdeki yıl hem ekim alanlarını arttırmaya hem de kullanım alanlarını arttırmaya devam edeceğiz."

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