Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Erkılınç, Samsun'da gazete temsilcileriyle buluştu

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Samsun'da gazete temsilcileriyle bir araya geldi.

Bursa, İzmir, Konya ve Ankara'dan sonra Samsun'da bir otelde düzenlenen Gazete Sahipleri ve Temsilcileri Bölge Toplantısı'nda konuşan Erkılınç, BİK'in, özgür haberciliğin garantörü olduğunu, 1961 yılında kurulan kurumun kamu ilanlarıyla basın arasında aracılık yaptığını belirtti.

Kurumun son günlerde ulusal ve yerel basının gündeminde olduğunu belirten Erkılınç, "Bunun üç tane sebebi var. Birinci gündem oluşunun nedeni, mevzuatımızdan kaynaklanan denetlemelerimizi pandemi sürecinden sonra tekrar başlatmış olmamızdır. Bunlar tamamen teknik konulardır. Mevzuatımızdan aldığımızdan güçle ve sizlerle aramızda olan sözleşme gereği yapmış olduğumuz denetimlerdir. İçerik, defter tutma, baskı, satış noktasında yaptığımız denetimlerdir." diye konuştu.

Amaçlarının mevzuatları yerine getirmek olduğunu ancak birilerinin, "Nereden çıktı bu denetleme" diyerek bu duruma karşı çıkmak istediğini dile getiren Erkılınç, "Bizim nezdimizde Anadolu basını, yerel basın, hiç fark etmiyor, ulusal basın hepsi eş değerdedir, eşittir ve biz bu mevzuatımızı hepsine, herkese uygulamakla mükellefiz." ifadelerini kullandı.

Haziran ayında TBMM'den geçmesi beklenen internet medya yasasının da gündemde olduğunu aktaran Erkılınç, ekim ayında yasanın Meclis'e gelmesini beklediklerini kaydetti.

Giresun, Ordu, Sinop, Amasya, Tokat ve Çorum illerinden katılımın olduğu toplantıda, basının gelişimi, mevzuat düzenlemeleri, dijital dönüşüm süreçleri ve kurumsal işbirliklerinin güçlendirilmesi gibi konular ele alındı.

Bölge toplantısı soru, cevap ve öneri bölümüyle devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.