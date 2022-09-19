GÜNCELLEME - Samsun merkezli hırsızlık operasyonunda yakalanan 3 zanlıya ev hapsi

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SAMSUN (AA) - Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 hırsızlık şüphelisinden 3'üne ev hapsi verildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Bürosu ekiplerince gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 6'sı hamile, biri bebeği yanında olduğu gerekçesiyle, 2'si suça sürüklenen çocuk 14 şüpheli emniyetten serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Hanife G, Çiğdem E. ile Burcu D'ye. çıkarıldıkları hakimlikçe ev hapsi verildi, Emrah Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kentte kilitli olmayan ikametlerin kapılarını "dil düşürme" yöntemiyle açarak hırsızlık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatılmış, Samsun, Kırıkkale ve Kayseri'de belirlenen adreslere 16 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 zanlı gözaltına alınmıştı.

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