GÜNCELLEME - İstanbul'dan uyuşturucu getiren 4 şüpheli Samsun'da yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen operasyonda, İstanbul'dan uyuşturucu getirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 1'i kadın 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.Y. isimli şüphelinin merkez Canik ilçesinde irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu sattığı ve İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirttiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında A.Y'nin kullandığı aracı Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde durduran ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Araçta yapılan aramada, farklı bölümlere gizlenmiş 2 kilo 976 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonun devamında şüpheli ile irtibatlı olduğu tespit edilen D.Ç. isimli kadın Atakum'da, K.D. ve A.E. ise Canik ilçesinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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