Çarşamba'da kano tesisinin yapımı için çalışmalar sürüyor

SAMSUN (AA) - Çarşamba Belediyesi tarafından yaptırılan kano tesisinde çalışmalar devam ediyor.



Çarşamba Kaymakam Şükrü Yıldırım ile Belediye Başkanı Halit Doğan, 25 milyon 400 bin liraya mal olacak, 3 bin 350 metrekarelik bir alanda bir yılda tamamlanması planlanan kano tesisleri hakem ve kayıkhane binasındaki çalışmaları inceledi.

Belediye Başkanı Doğan, spor kenti Çarşamba'da ragbiden kanoya, basketboldan tekvandoya her branşta olmaya çalıştıklarını söyledi.



Sporcuları desteklemeye, Çarşamba'ya yeni spor yatırımları kazandırmaya devam ettiklerini anlatan Doğan, "Çarşamba'mız kano branşında da güzel başarılar elde eden, yetenekli sporcuları olan bir ilçe. Kano tesisleri hakem ve kayıkhane binası inşa ediyoruz. İnşallah tesisimiz tamamlandığında ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapmış olacağız. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Sporcularımıza en iyi imkanları sunmak, Çarşamba'mızı en güzel şekilde temsil etmek en büyük mutluluğumuz." dedi.





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