Samsun'da 2 kişiyi silahla yaralayan zanlıya ev hapsi verildi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde 2 kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliye ev hapsi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Yenimahalle Mahallesi Gülsan Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinin önünde F.K. ve A.K.S'yi silahla yaralayan A.A'yı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A'ya çıkarıldığı hakimlikçe elektronik kelepçe takılarak ev hapsi verildi.

İlçedeki bir iş yerinin önünde 14 Eylül'de F.K. (36), A.K.S. (25), Y.O.K. (27) ve K.U. (28), A.A'yı (33) darbetmiş, bunun üzerine tabancayla ateş eden A.A'nın yaraladığı F.K. ve A.K.S. ilçedeki özel hastaneye kaldırılmıştı.

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