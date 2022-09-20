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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

AA

Samsun'da bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 18 Eylül'de N.E, S.K, Y.K. ve A.Y, Cumhuriyet ve Lise caddelerinin kesiştiği bölgede aralarında alacak meselesi bulunan İ.G'nin aracını durdurdu.

Çıkan tartışmanın ardından N.E, tabanca ile ateş ederek İ.G'yi yaraladı. Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İ.G'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüpheliler ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan N.E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, S.K, Y.K. ve A.Y. ise serbest bırakıldı.

N.E'nin "silahlı yağma" suçundan kesinleşmiş 9 yıl hapis cezasının bulunduğu ve arandığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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