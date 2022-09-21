AK Parti Samsun Milletvekili Kırcalı'dan Havza'ya ziyaret

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SAMSUN (AA) - AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Havza'da ziyaretlerde bulundu.



Partisinin ilçe başkanlığını ziyaret eden Kırcalı, burada Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan ve partililerle bir araya geldi.

Daha sonra esnaf ziyareti gerçekleştiren Kırcalı, vatandaşlarla sohbet etti. Kırcalı, MHP Havza İlçe Başkanlığını da ziyaret ederek MHP İlçe Başkanı Ferhat Gültekin ve yönetimi ile görüştü.

Kırcalı, birlik ve beraberliğinin önemine dikkati çekerek, "Halkımızın talepleri ile oluşan Cumhur İttifakı, bu ülkenin geleceği için çalışmaktadır. Türkiye’nin güvencesi Cumhur İttifakı, aziz milletimizin teveccühüyle 2023'e emin adımlarla yürümektedir." dedi.

Gültekin de ziyaretinden ötürü Kırcalı ve beraberindekilere teşekkür ederek, "Cumhur İttifakı ortağı olarak üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. 2023 seçimlerinin önemini biliyoruz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.



Kırcalı ve beraberindekiler, Havza Küçük Sanayi Sitesini de ziyaret ederek, esnafın sorun ve taleplerini dinledi.



Özdemir, sanayi sitesinde yol ve yağmur suyu hattı çalışmalarını Samsun Büyükşehir Belediyesi ile çözüme kavuşturarak esnafı büyük bir sıkıntıdan kurtardıklarını anlattı.



Kırcalı, 2023 hedefleri doğrultusunda durmadan, yorulmadan çalıştıklarını belirterek, "Türkiye'nin istikrarı, büyümesi, barışı ve huzuru, iş gücü ve üretimiyle ortaya koyduğu ekonomik değerlerle doğru orantılıdır. Sanayicilerimize, esnafımıza ve çalışan her bir işçimize emekleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.





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