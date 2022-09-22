Samsun'da iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Samsun-Ordu kara yolu Kirazlık mevkisinde yağıştan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir otomobil, refüje çarptıktan sonra 2 araçla daha çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Yolun karşı şeridinde ise 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapatılan kara yolunda ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.