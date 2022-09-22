Samsun'da orman ürünleri işlenen fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı.

Esentepe Mahallesi'nde orman ürünleri alanında üretim yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti.

Yürütülen çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Fabrikada hasara neden olan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.



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