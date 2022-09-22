Samsun'da itfaiye aracı şarampole devrildi, 2 itfaiye eri yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde şarampole devrilen itfaiye aracındaki 2 itfaiye eri yaralandı.



Vezirköprü ilçesindeki fabrika yangınına müdahaleye destek vermek amacıyla Havza İtfaiye Amirliği Kavak İstasyonundan yola çıkan itfaiye eri Osman Bekdemir yönetimindeki 55 APA 90 plakalı itfaiye aracı, Vezirköprü - Havza kara yolu Köprübaşı mevkisinde şarampole devrildi.



Kazada yaralanan Bekdemir ile itfaiye eri Cemalettin Dumlu, 112 Acil Servis ekibince Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu, çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açıldı.





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