Havza'da hayırsever tarafından modernize edilen diyaliz merkezi hizmete girdi

SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde yaşayan Yılmaz Şengül tarafından modernize ettirilen Havza Devlet Hastanesi diyaliz merkezi, hizmete sunuldu.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, yenilenen diyaliz merkezi önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, diyaliz merkezinin fiziki ortamıyla hizmet verilmesinde sıkıntılar yaşandığını söyledi.



Şengül'ün merkezin yenilenmesi için bağış yapmak istediğini belirten Oruç, "Sağ olsun kendisinin gayret ve çabaları ile buradaki diyaliz merkezimizi yeniledik. Daha ferah ve daha nitelikli ortamda hizmet vereceğiz. Burası hem Havza’ya hem de bölgeye hizmet eden bir diyaliz merkezi oldu. Yılmaz amcamıza çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun kendisinden ve eşinden." dedi.



Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de Şengül'e teşekkür ederek, "İnsanlar burada şifa buldukça Yılmaz amcamıza dua edecekler. Allah hayrınızı kabul etsin. Allah sizlere hayırlı sağlıklı ve sıhhatli ömürler nasip etsin." ifadesini kullandı.

Yılmaz Şengül ise uzun yıllar gurbette çalıştığını anlatarak, "Başka yardımseverlere bir yol açmak için böyle bir şey düşündük. Hastaneye sorduğumda diyaliz ünitesinin ihtiyaçlarını öğrendim. Ben de bu ihtiyacı karşılamak için girişimde bulundum." diye konuştu.



Daha sonra Oruç tarafından Şengül’e plaket verildi, Ardından diyaliz merkezinin açılışı yapıldı.



Programa İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Şahin ve Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Keçeçi de katıldı.



Yaklaşık 900 bin liraya yenilenen diyaliz merkezi, 500 metrekarelik kullanım alanına sahip.

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